Почему пески на Марсе движутся так медленно

Группа планетологов из Аризонского университета провела исследование, в ходе которого выяснила, почему песчаные дюны на Марсе расположены так неравномерно.

В одних регионах Красной планеты они практически неподвижны, а в других постоянно перемещаются с места на место.

Долгое время для астрономов оставалось загадкой, как марсианский песок движется по склонам ударных кратеров и трещин в коре. Но благодаря последним исследованиям ученые смогли разобраться в этом вопросе.

Несмотря на то, что недавно был потерян марсоход во время последней пылевой бури, марсианские ветры поднимают в воздух совсем не так много микрочастиц, как кажется. Все дело в атмосферном давлении, которое составляет всего 0,6% от атмосферного давления над уровнем моря на Земле.

Ветрам и ураганам на Марсе просто не хватает сил, чтобы перемещать большие порции песка. В рамках последнего исследования ученые решили выяснить, с какой скоростью движутся марсианские пески.

Для этого специалисты выбрали 54 дюнных поля, охватывающих 495 отдельных дюн высотой от 2 до 120 метров, и проанализировали их изображения, сделанные камерой HiRISE на орбите Марса в периоды от двух до пяти лет.

Так ученые смогли увидеть в динамике, как перемещаются большие песчаные участки. Оказалось, что дюны в форме полумесяца движутся чрезвычайно медленно — всего на полметра в год. Например, на Земле дюны такой же формы и размера перемещаются в 50 раз быстрее.

Также планетологи изучили песок в самых разных местах: в кратерах, трещинах, каньонах и даже на полярных бассейнах. Быстрее всего дюны двигались в трех областях: место между северным и южным нагорьем, в горной цепи недалеко от бассейна Эллады Планития и песчаные моря Олимпии и Абалоса.