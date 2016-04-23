На видео попала «гирлянда» интернет-спутников Илона Маска

Глава американской компании SpaceX Илон Маск запустил 60 тестовых спутников, которые смогут раздавать интернет.

Они стали первыми спутниками, обеспечивающими широкополосный доступ к интернету по всему миру. В будущем таких спутников на орбите будет несколько тысяч, сообщают представители компании.



Недавно в Сети появились первые снимки, на которых запечатлены светящиеся огоньки в небе. Они быстро пролетели над горизонтом и были похожи на гирлянду или поезд Санта-Клауса, отмечают очевидцы.

Напомним, что первая партия спутников Starlink была запущена 23 мая. Всего взлетело 60 аппаратов весом чуть более 200 килограммов, которые через несколько недель найдут свое место на орбите, постепенно поднимаясь с 400 километров до 550.

Поднимающиеся ввысь спутники были видны почти отовсюду, жители России также могли наблюдать вереницу из сверкающих огоньков.

Сообщается, что часть спутников уже начала поднимать свою орбиту, что хорошо заметно по «хвосту» цепочки. Некоторые объекты визуально кажутся отстающими, но на самом деле они поднялись выше всех, уточняют эксперты.

Спустя какое-то время цепочка распадется и каждый спутник займет свое место.