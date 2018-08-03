Россиянина Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме

Находящийся в мексиканской тюрьме гражданин РФ Алексей Макеев был избит сокамерниками за провокацию, сообщили в российском посольстве в Мехико.

Ранее сам заключенный опубликовал в Сети видеообращение, в котором пожаловался на жестокое обращение с ним.

По его словам, «администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на его жизнь».

Кроме того, Макеев заявил, что предоставленный ему переводчик «фальсифицирует перевод».

«По информации руководства тюрьмы, Макеев провоцировал своих сокамерников, за что и был избит», — цитирует РИА Новости представителя посольства, который уточнил, что «по состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице».

В посольстве добавили, что нет никаких официальных данных о том, что Макеева обворовывают в тюрьме, а также сообщили, что ему предоставлена государственная юридическая защита.

Ранее сообщалось, что Алексей Макеев, обвиняемый в убийстве гражданина Мексики, проведет полтора года в предварительном заключении. Если его признают виновным, ему грозит от 25 до 50 лет тюрьмы.

Напомним, 19 мая несколько сотен разъяренных жителей Канкуна пришли к дому Макеева. В ходе конфликта был убит молодой мексиканец; россиянина сильно избили, в результате чего он оказался частично парализован. Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики в интернете, в которых Макеев грубо оскорбляет мексиканцев, в том числе женщин и детей.