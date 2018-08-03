найти ×
   
  • USD
    64.61
  • EUR
    72.32
СохранитьСохранено0
×

108734

Россиянина Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

Находящийся в мексиканской тюрьме гражданин РФ Алексей Макеев был избит сокамерниками за провокацию, сообщили в российском посольстве в Мехико.

Ранее сам заключенный опубликовал в Сети видеообращение, в котором пожаловался на жестокое обращение с ним.

По его словам, «администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на его жизнь».

Кроме того, Макеев заявил, что предоставленный ему переводчик «фальсифицирует перевод».

«По информации руководства тюрьмы, Макеев провоцировал своих сокамерников, за что и был избит», — цитирует РИА Новости представителя посольства, который уточнил, что «по состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице».

В посольстве добавили, что нет никаких официальных данных о том, что Макеева обворовывают в тюрьме, а также сообщили, что ему предоставлена государственная юридическая защита.

Ранее сообщалось, что Алексей Макеев, обвиняемый в убийстве гражданина Мексики, проведет полтора года в предварительном заключении. Если его признают виновным, ему грозит от 25 до 50 лет тюрьмы.

Напомним, 19 мая несколько сотен разъяренных жителей Канкуна пришли к дому Макеева. В ходе конфликта был убит молодой мексиканец; россиянина сильно избили, в результате чего он оказался частично парализован. Поводом для выяснения отношений послужили видеоролики в интернете, в которых Макеев грубо оскорбляет мексиканцев, в том числе женщин и детей.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
502713945читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
11032453читать позжечитаю позже

главное

|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31616008читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9033565читать позжечитаю позже