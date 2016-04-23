Кличко расценил как диверсию трещины на стеклянном мосту в Киеве

На недавно открытом в Киеве пешеходно-велосипедном мосту треснули панели стеклянного пола.

Из-за этого пришлось срочно эвакуировать находившихся там людей, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он напомнил, что мост между парком «Владимирская горка» и аркой Дружбы народов был открыт накануне. По словам градоначальника, там уже побывали тысячи людей, однако внезапно треснули две стеклянные панели площадью около 2 кв. м каждая.

«Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло, — написал Кличко в Facebook. — Основная версия — акт вандализма». При этом мэр допускает, что в стекло стреляли снизу.

Кличко признался, что случившееся вывело его из себя. «Сказать, что я зол — это ничего не сказать!» — отметил он.