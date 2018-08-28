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После попытки суицида умер заключенный ярославского СИЗО

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© Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

© Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС

Осужденный, совершивший попытку самоубийства в следственном изоляторе в Ярославле, скончался в больнице.

Следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.

Уточняется, что инцидент в СИЗО-1 произошел еще 28 апреля.

«В камере СИЗО-1 обнаружен осужденный С., этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида», — приводит сообщение РИА Новости.

После проведения реанимационных мероприятий мужчина был госпитализирован в клиническую больницу № 2, где и скончался.

В УФСИН также заявили, что появившаяся в СМИ информация о якобы избиении осужденного в СИЗО-1 Ярославля не соответствует действительности.

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Комментарии (1)

  • Small 516514f3af
    Олеся Исаченко сегодня, 19:55

    Срочно! Помогите в Сизо г Воронежа 1 подбрасывают верёвку мальчику Аутисту который уже год находится в одиночном карцере .Месть сотрудников полиции за свое же преступление ,что пожаловался на начальника полиции г Воронежа в МВД РФ г Москвы Колокольцеву в 2016 году избили несовершеннолетнего перебили ногу более года ходил мальчик на костылях в гипсе .Чтобы скрыть свои преступления закрыли ребёнка по сфабрикованным статьям .Фото есть о порезах от веревки на шеи мальчика.телефон мой законный представитель 89531058356 ;89530766139

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