После попытки суицида умер заключенный ярославского СИЗО

Осужденный, совершивший попытку самоубийства в следственном изоляторе в Ярославле, скончался в больнице.

Следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.

Уточняется, что инцидент в СИЗО-1 произошел еще 28 апреля.

«В камере СИЗО-1 обнаружен осужденный С., этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида», — приводит сообщение РИА Новости.

После проведения реанимационных мероприятий мужчина был госпитализирован в клиническую больницу № 2, где и скончался.

В УФСИН также заявили, что появившаяся в СМИ информация о якобы избиении осужденного в СИЗО-1 Ярославля не соответствует действительности.