После попытки суицида умер заключенный ярославского СИЗО
- 26 мая 2019, 18:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Осужденный, совершивший попытку самоубийства в следственном изоляторе в Ярославле, скончался в больнице.
Следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Уточняется, что инцидент в СИЗО-1 произошел еще 28 апреля.
«В камере СИЗО-1 обнаружен осужденный С., этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида», — приводит сообщение РИА Новости.
После проведения реанимационных мероприятий мужчина был госпитализирован в клиническую больницу № 2, где и скончался.
В УФСИН также заявили, что появившаяся в СМИ информация о якобы избиении осужденного в СИЗО-1 Ярославля не соответствует действительности.
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