В Саратове в аварию попала скорая, ехавшая к месту ДТП

Машина скорой помощи, направлявшаяся к месту ДТП с включенным спецсигналом, столкнулась с легковым автомобилем в центре Саратова.

В результате пострадали четыре человека, в том числе трое пассажиров скорой.

Как сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава Александр Колоколов, госпитализированы два сотрудника скорой помощи и женщина из легкового автомобиля.

«Состояние у них не тяжелое, вся помощь оказывается в полном объеме», — сказал собеседник агентства.

Ранее в ГИБДД уточнили, что машина скорой помощи «Газель» и легковой автомобиль столкнулись на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.