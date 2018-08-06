В Саратове в аварию попала скорая, ехавшая к месту ДТП
- 26 мая 2019, 17:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Машина скорой помощи, направлявшаяся к месту ДТП с включенным спецсигналом, столкнулась с легковым автомобилем в центре Саратова.
В результате пострадали четыре человека, в том числе трое пассажиров скорой.
Как сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава Александр Колоколов, госпитализированы два сотрудника скорой помощи и женщина из легкового автомобиля.
«Состояние у них не тяжелое, вся помощь оказывается в полном объеме», — сказал собеседник агентства.
Ранее в ГИБДД уточнили, что машина скорой помощи «Газель» и легковой автомобиль столкнулись на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
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