В Приморье горит большое рыболовецкое судно
- 26 мая 2019, 10:31
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В приморском поселке Преображение произошло возгорание на борту одного из пришвартованных к берегу рыболовецких траулеров. По предварительной информации, никто из экипажа судна не пострадал, в настоящий момент пожарные пытаются ликвидировать огонь, передает РИА Новости.
В поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. Наблюдается горение в трюме судна. Пострадавших нет, — сообщили в региональном управлении МЧС.
Представители ведомства также уточнили, что возгорание не представляет опасности для окружающей среды. При этом точная площадь охваченных пламенем помещений судна пока неизвестна.
Всего в тушении огня принимают участие 23 специалиста и 7 единиц пожарной техники.
Специалисты МЧС также обратили внимание на оперативность прибытия пожарных расчетов, которые приступили к работе уже через три минуты после поступления сигнала на диспетчерский пульт.
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