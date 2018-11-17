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В Приморье горит большое рыболовецкое судно

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© Лев Федосеев/ТАСС

© Лев Федосеев/ТАСС

В приморском поселке Преображение произошло возгорание на борту одного из пришвартованных к берегу рыболовецких траулеров. По предварительной информации, никто из экипажа судна не пострадал, в настоящий момент пожарные пытаются ликвидировать огонь, передает РИА Новости.

В поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. Наблюдается горение в трюме судна. Пострадавших нет, — сообщили в региональном управлении МЧС.

Представители ведомства также уточнили, что возгорание не представляет опасности для окружающей среды. При этом точная площадь охваченных пламенем помещений судна пока неизвестна.

Всего в тушении огня принимают участие 23 специалиста и 7 единиц пожарной техники.

Специалисты МЧС также обратили внимание на оперативность прибытия пожарных расчетов, которые приступили к работе уже через три минуты после поступления сигнала на диспетчерский пульт.

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