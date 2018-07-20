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Папа Римский сравнил аборт с заказным убийством

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© Alessandra Tarantino/AP/TASS

© Alessandra Tarantino/AP/TASS

Беременность нельзя прерывать ни при каких обстоятельствах, даже при тяжелом заболевании плода и угрозе его смерти, заявил Папа Римский Франциск.

По его словам, врачам и священникам следует делать все возможное, чтобы рождение такого ребенка все-таки состоялось.

«Разве заказное убийство может решить проблему?» — цитирует его Associated Press.

По мнению понтифика, вопрос о запрете абортов является не религиозным, а человеческим.

Ранее патриарх Кирилл предложил запретить аборты с целью улучшения демографической ситуации в стране. По его словам, ежегодно в России из-за абортов не появляются на свет 1 млн детей.

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