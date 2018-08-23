Фейки недели: Михалков рассказал о вытащенном из него девятиметровом черве

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Борьба Михалкова с девятиметровым червем

Не так давно в Сети появилось фейковое интервью с режиссером Никитой Михаковым о том, как он лечился от паразитов, которые буквально пожирали мэтра отечественного кинематографа изнутри.

Михалков якобы рассказывал корреспонденту, что в один из дней он почувствовал себя очень плохо и обратился к врачам. Медики, говорится в статье, установили, что режиссер страдает от неких личинок, и предложили ему сделать дорогостоящую операцию. Михалков согласился, однако никакого положительного эффекта, утверждается в интервью, операция не принесла.

В процессе из меня достали громадного червя и массу мелких личинок. Это выглядело так мерзко, что не передать словами. Когда из меня извлекли девятиметрового червя, то я подумал, что все кончилось. А зря. Две недели, пока я отлеживался в стационаре под капельницами, все было нормально. Но буквально через несколько суток после возвращения домой все началось по новой. А через месяц я уже снова лежал наполовину трупом в постели весь день, — приводятся в публикации «слова Михалкова».

Исцелиться от паразитов режиссеру помог чудодейственный препарат «Гельмитон» (биологически активная добавка — прим. «Ридуса»), якобы указал в конце интервью Михалков. Там же приводиться ссылка на сайт, где можно купить это лекарство. Так что материал является сугубо рекламным.

Никита Михалков сильно расстроился, узнав, что его образ был нагло использован для рекламы антигельминтного препарата, и подал на авторов фейкового интервью в суд. В пятницу, 24 мая, Пресненский суд Москвы удовлетворил иск режиссера.

«Решением суда установлен факт незаконного распространения в отношении Михалкова несоответствующих действительности порочащих сведений», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Теперь юристы Никиты Михалкова будут добиваться блокировки интернет-ресурсов, на которых размещено фейковое интервью с режиссером.

Повышение Рамзана Кадырова

А еще на просторах интернета появились сообщения о скором повышении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Сетевые ресурсы писали, что действующего руководителя Чечни будто бы хотят назначить на должности полномочного представителя президента России в СКФО и вице-премьера, передает ФАН.

Кадыров отреагировал на данную информацию с иронией. «Без меня меня женили… Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются», — заявил он.

Глава ЧР отметил, что распространители подобных слухов, вероятно, делают это ради рекламы.

«Я раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!» — добавил Кадыров.



Отставка Суркова

И напоследок — еще одно сообщение о кадровых перестановках в органах власти. Накануне журналистка Ксения Собчак разместила в своем telegram-канале «Кровавая барыня» информацию, взятую с канала «НЕЗЫГАРЬ», о грядущей отставке помощника президента Владислава Суркова.

Масла в огонь добавили авторы telegram-канала «Майор и генерал». Они заявили о том, что Сурков попросился в отставку по состоянию здоровья.

Однако журналист Семен Пегов, ведущий телеграм-канала WarGonzo, поспешил опровергнуть уход Владислава Суркова из аппарата президента РФ. Информацию об отставке он назвал «вбросом». При этом Пегов сослался на собственные источники в администрации главы государства.

Журналист обратил внимание, что в настоящий момент Сурков по-прежнему активно взаимодействует с руководством ДНР и ЛНР. Так, всего неделю назад он посещал бойцовский турнир вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.