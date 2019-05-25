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Россиянин три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому

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© Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

© Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

В Дагестане 28-летний мужчина три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому о высшем медицинском образовании.

Псевдомедик работал в одной из частных клиник города Кизляра.

По данным разоблачивших его полицейских, в течение трех лет ему удавалось оставаться незамеченным и диагностировать пациентов, сообщает МВД региона в своем аккаунте в Instagram.

«Мужчина без зазрения совести „диагностировал“ у ничего не подозревающих жителей Кизляра различные болезни», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие выясняет, сколько «липовых» диагнозов поставил этот «врач».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Соловьев показал «бесов» уральскому общественнику во время их встречи

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Телеведущий Владимир Соловьев, назвавший жителей Екатеринбурга «бесами», встретился в Москве с уральским общественником Антоном Дербеневым.

По признанию обеих сторон, беседа прошла в спокойной обстановке.

«Поговорили интеллигентно, рукоприкладства не было, — рассказал URA.RU Соловьев. — Я показал тех, кого считаю бесами, указал их на фото и видео».

В свою очередь Дербенев признался изданию, что его беседа с Соловьевым была насыщенной, но потребуется время для ее осмысления.

Уралец пообещал позднее рассказать, в чем же состоял его разговор с телеведущим.

По словам Дербенева, его возмутили резкие высказывания Соловьева о жителях Екатеринбурга, выступавших против строительства храма Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. Телеведущий назвал их «бесами» и продолжателями дела тех, кто убил императора Николая II.

Ранее Соловьев рассказал «Ридусу», что он думает о кампании против себя, развязанной в ответ на его замечания в адрес участников екатеринбургских протестов. Он также высмеял лингвистическую экспертизу, которая признала его высказывания оскорбительными для горожан.

Напомним, 15 мая, в разгар протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге Владимир Соловьев в своей авторской программе на радио «Вести FM» назвал их участников «бесами» и «уродами». Позднее он не раз повторил это определение и обещал манифестантам, что приедет «в Ёбург вас, чертей, гонять!».

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