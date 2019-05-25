Россиянин три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому
- 25 мая 2019, 13:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Дагестане 28-летний мужчина три года работал врачом УЗИ по поддельному диплому о высшем медицинском образовании.
Псевдомедик работал в одной из частных клиник города Кизляра.
По данным разоблачивших его полицейских, в течение трех лет ему удавалось оставаться незамеченным и диагностировать пациентов, сообщает МВД региона в своем аккаунте в Instagram.
«Мужчина без зазрения совести „диагностировал“ у ничего не подозревающих жителей Кизляра различные болезни», — говорится в сообщении.
В настоящее время следствие выясняет, сколько «липовых» диагнозов поставил этот «врач».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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