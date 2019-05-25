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В центре Севастополя сгорел дельфинарий

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© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю

© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю

В центре Севастополя утром 25 мая загорелся дельфинарий, огонь частично уничтожил его крышу и инфраструктуру.

Сильнее всего пострадал павильон с сувенирными магазинами, расположенный поблизости.

© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю

По предварительным данным, пожар начался около между 6:00 и 7:00 по московскому времени.

К тушению огня были привлечены пять машин МЧС и более 20 пожарных, отмечает ФАН.

Животные во время происшествия находились в воде в 10 метрах от очага возгорания. Двух дельфинов пришлось эвакуировать из-за угрозы распространения огня, сообщает РЕН ТВ.

Сейчас на месте пожара полиция и следователи устанавливают причину возгорания.

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