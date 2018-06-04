Леонардо да Винчи поставили новый диагноз

Международная группа специалистов опубликовала исследование, в котором рассказала, каким еще недугом страдал знаменитый художник Леонардо да Винчи.

Напомним, что последнее время жизнь и здоровье художника очень интересует ученых. Недавно в распоряжение ученых попал локон, срезанный с головы художника после его смерти.

Специалисты планируют провести ДНК-анализ волоса, и если подтвердится, что прядь принадлежит великому художнику, то это позволит определить подлинность останков, находящихся во Франции, а также узнать много нового о способностях и здоровье художника.

Недавно ученые из Великобритании и Италии провели собственное исследование, в ходе которого выяснили, что Леонардо да Винчи страдал синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Художник тратил огромное количество времени на планирование идей, он также не мог довести множество своих замыслов до конца. У да Винчи отсутствовала самодисциплина и наблюдался недостаток сна, поскольку он часто работал по ночам, — считают специалисты.

СДВГ может встречаться не только у детей, как это принято считать. У многих взрослых людей встречается этот диагноз, но его часто принимают за несобранность человека, депрессию.

Известно, что Леонадо да Винчи был левшой, а в возрасте 65 лет перенес инсульт, который затронул его левое полушарие, но оставил языковые способности нетронутыми.

Изобретатель активно пользовался правым полушарием, а это встречается лишь у 5% населения Земли. Также не секрет, что у Леонардо была дислексия — нарушение письма и речи, при котором человек путает написание и расположение букв.

Леворукость, дислексия и атипичное доминирование правого полушария часто встречаются у людей с нарушением развития нервной системы, в том числе с СДВГ.