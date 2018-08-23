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Рогозин рассказал, когда наши космонавты побывают на Луне

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  • 25 мая 2019, 10:59
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

На днях Дмитрий Рогозин рассказал, когда российские космонавты побывают на Луне. Глава Роскосмоса пояснил, что подготовка к лунной миссии уже ведется, но потребуется не меньше 10 лет, чтобы все организовать.

После того, как наши космонавты высадятся на Луну, Роскосмос хочет создать на поверхности спутника модуль постоянной базы для проведения научных исследований.

Если все пойдет по плану, российские космонавты окажутся на Луне в 2030 году.

2029−2030 годы — пилотируемые полеты к Луне. 2029 год — летные испытания, 2029 год — комплексное исследование Луны — автоматический луноход, 2030 год — высадка человека на Луну — лунный взлетно-посадочный комплекс, после 2030 года — модуль лунной базы», — говорится в презентации главы Роскосмоса.

Разрабатываемый сейчас проект гласит, что первая пилотируемая миссия по высадке российских космонавтов на поверхность спутника Земли будет длиться 14 суток. На Луну космонавтов доставит космический корабль нового поколения «Федерация».

Также этот корабль будет использован в работе с МКС. Так, в 2023 году запланирован беспилотный запуск «Федерации» к Международной космической станции. Инженеры хотят провести стыковку аппарата с МКС в автоматическом режиме.

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