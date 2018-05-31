Машина въехала в остановку в Нижнем Новгороде, есть жертвы
- 25 мая 2019, 10:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в автобусную остановку.
В результате происшествия погибла женщина, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.
ДТП произошло 25 мая около 8:00 по московскому времени в Автозаводском районе города на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщается на сайте регионального управления МВД.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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