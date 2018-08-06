Родителей участницы БДСМ-флешмобома во Владивостоке оштрафуют

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы, которая накануне последнего звонка, надев полицейскую форму, приняла участие в БДСМ-вечеринке в одной из городских школ, сообщает ТАСС.

Об этом агентству рассказал представитель регионального управления МВД РФ, не уточнив, какова будет сумма штрафа.

Ранее Министерство просвещения России осудило акцию школьников, отмечает агентство.

Стало известно, что полицейская форма была куплена в магазине спецодежды специально для этого мероприятия.

Как сообщалось, выпускники школы № 74 Владивостока перед последним звонком устроили флешмоб в БДСМ-костюмах и сняли его на видео.

На кадрах молодые люди в масках и с характерными наклейками из черной изоленты на теле, а также девушка в полицейской форме танцуют перед зданием школы и в актовом зале учебного заведения.

Директор школы заявила, что учащиеся 11 «Б» класса всегда отличались необычным поведением. Она также отметила, что провела со старшеклассниками воспитательную беседу.

По ее словам, данный инцидент «выбил ее из сил» и поэтому она написала заявление об увольнении.

Депутат заксобрания Приморского края Артем Самсонов в беседе с «Ридусом» назвал всех, кто осуждает БДСМ-перформанс выпускников во владивостокской школе, «мракобесами».

