Киев признал невозможность прекратить торговлю с Россией

Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров, заявил, что в настоящее время Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.

«Я думаю, что не может», — сказал Герус в эфире украинского телеканала NewsOne, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, украинские товары продолжают продаваться в России, и Киев получает экспортную выручку.

Гекрус также отметил, что Украина продолжает импортировать из России некоторые товары.

Есть некоторые отрасли, особенно энергетика, энергоносители, где действительно большой процент поставок из России, — добавил представитель украинского президента.

При этом он подчеркнул, что, живя в глобальном мире, невозможно в один момент остановить экономические отношения.

Как сообщал «Ридус», в декабре 2015 года Совет Федерации одобрил закон о приостановлении с 2016 года договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Перед тем инициированный президентом законопроект был принят Государственной думой.

Такое решение Москва приняла в целях защиты своих экономических интересов в связи со вступлением силу экономического раздела Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, напоминает ФАН.



Тогда же Верховная рада Украины выполнила просьбу премьер-министра Арсения Яценюка и уполномочила кабинет министров ввести торговое эмбарго в отношении России с 1 января 2016 года.