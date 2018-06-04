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Альпака поиграла в догонялки с человеком

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  • 24 мая 2019, 23:23
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В соцсетях стал вирусным короткий видеоролик, в котором альпака скачет за человеком, а тот от неё убегает. Со стороны это выглядит, как игра в догонялки, но кажется, что парню всё труднее убегать от резвой альпака. Ролик стремительно набирает популярность, а пользователи пишут, что эта сцена похожа на их жизнь.

via Gfycat

Комментаторы упражняются в остроумии:

О, это я и мои долги по экзаменам!
Альпака выглядит довольно кровожадно, она думает, что это её ужин.
Парню всё сложнее убегать от неё, как мне от своих проблем.

Ранее «Ридус» рассказывал, как в Сети посмеялись над парнем, который убегал от петуха с такой скоростью, как будто за ним гонится убийца. Хотя…

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