Альпака поиграла в догонялки с человеком

В соцсетях стал вирусным короткий видеоролик, в котором альпака скачет за человеком, а тот от неё убегает. Со стороны это выглядит, как игра в догонялки, но кажется, что парню всё труднее убегать от резвой альпака. Ролик стремительно набирает популярность, а пользователи пишут, что эта сцена похожа на их жизнь.

via Gfycat

Комментаторы упражняются в остроумии:

О, это я и мои долги по экзаменам!

Альпака выглядит довольно кровожадно, она думает, что это её ужин.

Парню всё сложнее убегать от неё, как мне от своих проблем.

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