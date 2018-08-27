Российского режиссера наградили в Каннах

Во втором по значимости конкурсе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд» приз за лучшую режиссуру был присужден россиянину Кантемиру Балагову за его картину «Дылда».

Приз за Балагова, не успевшего приехать на церемонию вручения наград, получил продюсер ленты Александр Роднянский, сообщает РИА Новости.

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова», — приводит агентство слова продюсера.

Роднянский также сообщил, что в августе «Дылда» выйдет во французский прокат. Фильм рассказывает о двух девушках, возвращающихся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года.