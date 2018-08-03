Задержаны двое покушавшихся на жизнь и.о. главы района в Тюменской области

По подозрению в покушении на убийство исполняющей обязанности главы Ярковского района Тюменской области Любови Поляковой задержаны два человека.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, в покушении подозреваются местные жители 1972 и 1997 годов рождения.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 мая в 2 часа ночи подозреваемые с целью убийства подожгли надворные постройки возле дома, в котором проживает Полякова. Женщина чудом спаслась, успев вовремя выбежать на улицу.

В настоящее время устанавливаются мотивы совершенного преступления.

Ранее суд арестовал предполагаемого организатора покушения на волгоградского губернатора.