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Канделаки приступила к работе над сериалом о порноактерах

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки занялась производством сериала для онлайн-сервиса Amediateka.

В центре сюжета — взаимоотношения порноактрисы и порноактера.

Как сообщает газета «Ведомости», заказчик уже профинансировал пилотный эпизода сериала, бюджет которого составил 1 млн рублей. Его съемки уже завершены.

По данным издания, Канделаки выступает в качестве продюсера, а производством занимается компания Goose Goose Films. Предыдущим плодом их сотрудничества стал сериал о футболе «Большая игра».

По словам Канделаки, в истории любви двух порноактеров ее заинтересовал контраст между профессией героев и чувствами, которые они испытывают друг к другу.

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