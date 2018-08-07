Канделаки приступила к работе над сериалом о порноактерах

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки занялась производством сериала для онлайн-сервиса Amediateka.

В центре сюжета — взаимоотношения порноактрисы и порноактера.

Как сообщает газета «Ведомости», заказчик уже профинансировал пилотный эпизода сериала, бюджет которого составил 1 млн рублей. Его съемки уже завершены.

По данным издания, Канделаки выступает в качестве продюсера, а производством занимается компания Goose Goose Films. Предыдущим плодом их сотрудничества стал сериал о футболе «Большая игра».

По словам Канделаки, в истории любви двух порноактеров ее заинтересовал контраст между профессией героев и чувствами, которые они испытывают друг к другу.