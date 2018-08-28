В аэропорту Афин у россиянина изъяли 800 тысяч долларов

В транзитной зоне Афинского международного аэропорта у гражданина России были изъяты 800 тысяч долларов до выяснения их происхождения.

Как сообщил ТАСС адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, его клиент задекларировал эти деньги перед вылетом в Москве и вез их с собой в сумке.

Фамилию клиента юрист попросил не называть.

По словам Лаврентиадиса, россиянин в итоге не был задержан и вылетел в Стамбул. Адвокат надеется, что будут предприняты юридические действия для того, чтобы вернуть по крайней мере большую часть суммы.

В свою очередь греческая сторона заявила, что накладывает на обозначенную сумму штраф в размере 25% в связи с тем, что денежные средства не были задекларированы в Греции, пишет агентство.