В аэропорту Афин у россиянина изъяли 800 тысяч долларов
- 24 мая 2019, 18:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В транзитной зоне Афинского международного аэропорта у гражданина России были изъяты 800 тысяч долларов до выяснения их происхождения.
Как сообщил ТАСС адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, его клиент задекларировал эти деньги перед вылетом в Москве и вез их с собой в сумке.
Фамилию клиента юрист попросил не называть.
По словам Лаврентиадиса, россиянин в итоге не был задержан и вылетел в Стамбул. Адвокат надеется, что будут предприняты юридические действия для того, чтобы вернуть по крайней мере большую часть суммы.
В свою очередь греческая сторона заявила, что накладывает на обозначенную сумму штраф в размере 25% в связи с тем, что денежные средства не были задекларированы в Греции, пишет агентство.
Войти через социальные сети: