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Тест: Везучий ли вы человек?

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  • 24 мая 2019, 18:01
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Все мы знаем таких людей, которые то и дело выигрывают в конкурсах и лотерее, находят деньги прямо под ногами и успевают запрыгнуть в последний вагон. «Везунчики!» — говорим мы и тоже идём на риск, чтобы сорвать куш. А вот ждёт нас провал или успех, никому не известно. А вам часто улыбается удача? Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько вы везучий человек!

Ну что, фортуна часто на вашей стороне? Поделитесь своим результатом в комментариях!

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