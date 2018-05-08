Тест: Везучий ли вы человек?

Все мы знаем таких людей, которые то и дело выигрывают в конкурсах и лотерее, находят деньги прямо под ногами и успевают запрыгнуть в последний вагон. «Везунчики!» — говорим мы и тоже идём на риск, чтобы сорвать куш. А вот ждёт нас провал или успех, никому не известно. А вам часто улыбается удача? Пройдите наш тест, чтобы узнать, насколько вы везучий человек!

Ну что, фортуна часто на вашей стороне? Поделитесь своим результатом в комментариях!