На Украине похитили сотрудницу прокуратуры
- 24 мая 2019, 16:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После ДТП на трассе в Бориспольском районе Киевской области неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры.
Полиция ввела оперативный план «Сирена», сообщает «Информатор» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что после ДТП с участием двух автомобилей одну из участниц аварии увезли в неизвестном направлении.
По данным издания, Skoda перегородила дорогу автомобилю Toyota, в результате чего произошло столкновение. В результате находившаяся за рулем Toyota женщина была похищена.
Известно, что ранее она была советником главы генерального прокурора Украины Юрия Луценко, а в настоящее время работает в прокуратуре.
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