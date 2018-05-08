На Украине похитили сотрудницу прокуратуры

После ДТП на трассе в Бориспольском районе Киевской области неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры.

Полиция ввела оперативный план «Сирена», сообщает «Информатор» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что после ДТП с участием двух автомобилей одну из участниц аварии увезли в неизвестном направлении.

По данным издания, Skoda перегородила дорогу автомобилю Toyota, в результате чего произошло столкновение. В результате находившаяся за рулем Toyota женщина была похищена.

Известно, что ранее она была советником главы генерального прокурора Украины Юрия Луценко, а в настоящее время работает в прокуратуре.