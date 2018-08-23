Под Москвой в ДТП пострадали врачи скорой помощи
- 24 мая 2019, 15:31
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковной Балашихе произошло столкновение скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
ДТП произошло на 17-м километре Щелковского шоссе.
На данном участке трассы в настоящее время осложнено автомобильное движение.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, «серьезно пострадал водитель скорой помощи. еще двое врачей получили ушибы».
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