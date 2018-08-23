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Под Москвой в ДТП пострадали врачи скорой помощи

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© vk.com

© vk.com

В подмосковной Балашихе произошло столкновение скорой помощи, грузовика и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

ДТП произошло на 17-м километре Щелковского шоссе.

На данном участке трассы в настоящее время осложнено автомобильное движение.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, «серьезно пострадал водитель скорой помощи. еще двое врачей получили ушибы».

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