В российской армии появилось новое звание

В российской армии ввели новую должность — главный сержант, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

По словам командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, «это первый помощник командира подразделения».

Генерал отметил, что главный сержант должен быть способен по необходимости на время заменить офицера, обеспечив в коллективе дисциплину, и личным примером настроить солдат «на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке».

В пресс-релизе ЮВО сообщается, что в клубах будут оборудованы специальные посещения для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей.

Новая должность призвана поднять авторитет сержантского состава, отмечает газета «Известия». Аналогичная должность существует в армии США.

В июне 2017 года похожая должность — главный мастер-сержант — появилась в Вооруженных силах Украины (ВСУ).