Найдены самые древние грибы на Земле

Группа палеонтологов обнаружила в Канаде окаменелости, в которых находились фрагменты древнейших грибов на Земле. По оценке экспертов возраст грибов около миллиарда лет, и появились они после первых эукариот — живых организмов, клетки которых имели ядро.

Грибы играют важнейшую роль в биосфере Земли, и, возможно, без них не случилась бы полноценное заселение суши другими организмами. И такую функцию грибы выполняют сотни миллионов лет, — пояснили исследователи.

Предыдущие исследования этого царства говорили о том, что грибы появились в период между 740 миллионами и 1,1 миллиарда лет назад. Но до сих пор древнейшим свидетельством оставалась окаменелость, датированная возрастом лишь около 400 миллионов лет.

На днях бельгийские ученые из Льежского университета выпустили статью, в которой описали образец, найденный в Канаде и датированный промежутком от 900 миллионов до миллиарда лет назад.

Напомним, что это период среднего протерозоя, когда на Земле появились первые эукариоты — общие предки грибов, растений и животных.

Обнаруженные в Канаде грибы указывают на то, что они много миллионов лет назад обитали на речном мелководье: здесь же ученые находят разные одноклеточные и многоклеточные организмы того периода.

Новые микроорганизмы — микроскопические грибы, получили название Ourasphaira giraldae. Размер самого крупного гриба достигает миллиметра.

Согласно описанию, древнейшие грибы выглядят как ветвящиеся структуры с шаровидными выростами. Даже в таких небольших образцах специалисты обнаружили хитин — природное соединение, входящее в состав клеточной оболочки грибов, а также некоторых бактерий.