Ученые определили самый опасный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины опубликовали результаты нового исследования, согласно которым сигареты без фильтра представляют наибольшую опасность для здоровья курильщиков.

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте MedicalXpress, в исследовании приняли участие 14 тысяч курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет. По данным специалистов, нефильтрованные сигареты увеличивают риск умереть от рака легких в два раза и повышают вероятность смерти на 30%, передает ФАН.



К разочарованию любителей «легких», «сверхлегких» или ментоловых сигарет, исследование показало, что их курение приводит к раку с той же вероятностью, что и курение обычных сигарет с фильтром.

Недавно группа специалистов из Калифорнийского технологического института Генри Лестера совместно с учеными из Китая проследили действие никотина в нервной клетке. Оказалось, что чем больше человек курит, тем больше никотиновых рецепторов у него становится, из-за этого каждая последующая сигарета поначалу кажется чуть более приятной, чем предыдущая, что приводит к развитию вредной привычки.

В прошлом году ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что курение кальяна наносит не меньший вред здоровью, чем курение обычных сигарет. Им удалось установить, что один сеанс курения кальяна увеличивал частоту сердечных сокращений на 16 ударов в минуту, а также повышал артериальное давление. Кроме того, исследование показало, что курение кальяна заметно повышает показатель артериальной жесткости, который является ключевым фактором риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В 2017 году исследователи из американского Университета содружества Вирджинии в городе Ричмонде установили, что курение электронных сигарет во время беременности уродует лица эмбрионов.