Из торгового центра в Москве вынесли сейф с 4 миллионами рублей

В торговом центре на юго-востоке столицы неизвестный украл более 4 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным правоохранителей, он проник в павильон на территории ТЦ, повредив крепежные элементы, после чего похитил из помещения сейф, в котором находились 3 миллиона 726 тысяч рублей, 450 евро и 4150 долларов.

Преступление было совершено в торговом центре, находящемся в доме 13 на Шарикоподшипниковской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража в особо крупном размере».

В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция, сообщает РЕН ТВ.

