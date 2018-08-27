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00224

Минкомсвязь назвала угрозы для возможной изоляции Рунета

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© pexels.com

© pexels.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления, в котором обозначены случаи, когда российский сегмент интернета (Рунет) может перейти в режим централизованного управления.

В проекте перечислены три вида угроз, среди которых «угроза целостности (когда невозможна передача информации между пользователями и (или) установка соединения)», «угроза устойчивости (когда частично перестает работать оборудование, а также когда происходят природные или техногенные катастрофы)» и «угроза безопасности (когда осуществляются попытки взлома оборудования провайдеров или происходит оказание дестабилизирующего информационного воздействия на сети связи)».

Каждой из этих угроз будет присвоено три уровня опасности — высокий, средний или низкий, отмечает News.ru.

В случае, если уровень угроз будет определяться как высокий, управление Рунетом возьмет в свои руки Роскомнадзор.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Закон о надежном Рунете, получивший ранее известность как закон «о суверенном Рунете», был принят Госдумой в третьем, заключительном чтении 16 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая.

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