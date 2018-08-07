Отказ Нуланд в российской визе назвали закономерным

Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для очередного визита в Москву, сообщили в МИД РФ.

Нуланд намеревалась принять участие в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики и Школой перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса 20—21 мая в Москве.



Причиной отказа в визе для Нуланд в российском дипведомстве назвали черный список, составленный в ответ на американские санкции, передает РИА Новости.

Сенатор Алексей Пушков назвал отказ в выдаче визы закономерным. «Нуланд была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России. Не далее как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — написал Пушков в Twitter.

Виктория Нуланд сделала карьеру в американской дипломатии, имея большой опыт работы в СССР и России. Среди прочего в 1991—1993 годах она служила в посольстве США в Москве, где отвечала за связи с правительством Бориса Ельцина. Более всего имя Нуланд стало известно в России благодаря ее активному участию событиях Евромайдана на Украине, тогда она часто посещала Киев в разгар акций протеста.

