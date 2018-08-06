Американцы приготовили Ассанжу 175 лет тюрьмы

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых пунктов уголовного обвинения, которые сулят ему несколько пожизненных сроков тюремного заключения.

Среди предъявленных Ассанжу обвинений — незаконная публикация имен секретных источников американских дипломатов по всему миру, в том числе имен местных жителей, журналистов, религиозных лидеров, правозащитников и политических диссидентов.

Также Ассанж обвиняется в сговоре и помощи бывшему военному аналитику разведки в армии США Челси Мэннингу, который незаконно получил доступ к секретным документам, связанным с нацобороной Соединенных Штатов.

Максимальное наказание по всем пунктам обвинений составляет 175 лет тюрьмы, сообщает РБК. Суд Лондона уже начал рассмотрение запроса об экстрадиции Ассанжа в США.

Напомним, 1 мая 2019 года Королевский суд лондонского района Саутуарк приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. В свое оправдание на суде Ассанж заявил, что искать убежища в посольстве Эквадора его вынудили опасения за собственную жизнь в случае экстрадиции в США. В Америке основателя WikiLeaks подозревают в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к правительственным данным.

Джулиан Ассанж получил широкую известность в 2006 году, после того как WikiLeaks опубликовала секретные документы о военных операциях США в Афганистане и Ираке, а также о действиях властей США. В 2010 году журналист приехал в Швецию, чтобы получить политическое убежище, поскольку опасался преследований со стороны США. Его обвинили в сексуальных домогательствах, после чего он прибыл в Лондон и укрылся в посольстве Эквадора, где провел последние 7 лет.

