Опубликованы видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Участники популярного в России и на Украине поп-дуэта Алексей Потапенко и Анастасия Каменских сыграли свадьбу. Это произошло спустя 13 лет с начала их совместной творческой деятельности и вызвало настоящий восторг фанатов.

Видеозаписи со свадьбы загрузили в социальные сети гости торжества. Молодожены устроили для них настоящий концерт, станцевав и спев несколько своих новых и старых хитов.

Согласно сообщениями СМИ, свадьба Потапа и Насти состоялась в лесу под Киевом, для этого там оборудовали всем необходимым площадку. Кружевное платье для невесты купили у израильского кутюрье Galia Lahav.

Потап и Настя исполняют песни как на украинском, так и на русском языках, из-за чего у них случались инциденты с украинскими националистами еще до событий Евромайдана. Так, к примеру, в 2013 году дуэт закидали яйцами во время концерта в Тернополе.