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Пушков заявил о неготовности Зеленского быть президентом

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© OLEG PETRASYUK / EPA / TASS

© OLEG PETRASYUK / EPA / TASS

Российский сенатор Алексей Пушков позволил себе усомниться в том, что Владимир Зеленский готов исполнять обязанности президента Украины.

На своей странице в Twitter Пушков напомнил о том, что Зеленский сыграл в сериале «Слуга народа» президента Голобородько, который на первой же пресс-конференции честно признался журналистам в том, что не готов.

«Вот и сейчас Зеленский пока не готов», — написал Пушков.

Ранее сообщалось, что примерно в течение суток петицию за отставку президента Украины Владимира Зеленского уже подписали более 30 тысяч человек. При этом, чтобы документ был принят к рассмотрению главой государства, требовалось всего 25 тысяч подписей.

Авторы петиции Максим Безрук убежден, что Владимир Зеленский «не имеет поддержки 73% избирателей», а всего лишь консолидировал протест жителей Украины.

Напомним, 30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины огласила официальные итоги второго тура президентских выборов, согласно которым победу одержал кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. По данным ЦИК, он набрал 73,22% голосов.

20 мая Зеленский вступил в должность главы украинского государства.

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