Патриарх Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха
- 23 мая 2019, 16:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удовлетворил просьбу Духовного Собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении сана священника, напавшего с ножом на монаха.
Инцидент произошел 22 мая около 21:00 на территории Троице-Сергиевой Лавры.
Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, игумен Севастиан (Запольнов) нанес несколько ножевых ранений иеродиакону Поликарпу (Сидорову), приводит телеканал «360» сообщение пресс-службе Лавры.
В результате потерпевшего доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Виновник происшествия был задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В свою очередь глава РПЦ лишил хулигана священного сана и права ношения монашеских одежд.
Как ранее писал «Ридус», причиной конфликта двух духовных лиц стали пожертвования прихожан. Отец Севастиан заподозрил, что монах присваивает себе деньги, которые принято приносить с записками о поминовении усопших.
Войти через социальные сети: