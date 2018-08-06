Патриарх Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удовлетворил просьбу Духовного Собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении сана священника, напавшего с ножом на монаха.

Инцидент произошел 22 мая около 21:00 на территории Троице-Сергиевой Лавры.

Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, игумен Севастиан (Запольнов) нанес несколько ножевых ранений иеродиакону Поликарпу (Сидорову), приводит телеканал «360» сообщение пресс-службе Лавры.

В результате потерпевшего доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Виновник происшествия был задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В свою очередь глава РПЦ лишил хулигана священного сана и права ношения монашеских одежд.

Как ранее писал «Ридус», причиной конфликта двух духовных лиц стали пожертвования прихожан. Отец Севастиан заподозрил, что монах присваивает себе деньги, которые принято приносить с записками о поминовении усопших.