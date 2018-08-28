Маршрутка врезалась в здание детсада в Подмосковье

В подмосковном городе Реутове маршрутка на полном ходу влетела в здание детского сада № 9 «Светлячок».

Как сообщает ФАН со ссылкой на источник, инцидент произошел днем 23 мая на проспекте Мира.

Водитель утверждает, что у маршрутки отказали тормоза, в результате чего транспортное средство пробило ворота и врезалось в трехэтажное здание.

В результате ДТП никто не пострадал, пишет издание.

Прибывшие на место происшествия оперативные службы устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга врезался в контрольно-пропускной пункт.