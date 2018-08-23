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Петербургская ветклиника предложила бесплатно кастрировать неверных мужей

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© Ridus

© Ridus

В Санкт-Петербурге в районе станции метро «Улица Дыбенко» появился необычный рекламный щит с предложением по кастрации кошек, котов и… неверных мужей.

Если верить публичной оферте, владельцам кошачьих мужского пола вмешательство обойдется в тысячу рублей, женского — в 2,5 тысячи. При этом оперировать дискредитировавших себя молодых людей организаторы акции обещают совершенно бесплатно.

«Ридусу» удалось дозвониться до указанной на плакате ветеринарной клиники, где изданию подтвердили, что обнаруженный очевидцами щит действительно установлен их организацией.

Разницу в цене на операции кошачьим в клинике объяснили отличающейся сложностью хирургических процедур. При этом сотрудница ветцентра не стала уточнять, обращались ли к ним за акционным бесплатным вмешательством.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 16:50

    Практически любая реклама в России некорректна и дебильна. И вместо ограничения этого бьющего по психике дерьма - кнопкодавам пофиг. У них дела "поважней": мусолят темы техосмотра, российской операционной системы вместо android и прочую муть.

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