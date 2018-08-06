Адвокат так шутит про развод, что от клиентов нет отбоя

1. Не делай этого. Просто разведись с ним (верхнее фото)

В соцсетях смеются над остроумной рекламой адвоката по разводам Джеймса МакМинна (James McMinn) из Северной Каролины. Юрист вовсю использует мемы, опасные шутки и чёрный юмор. Забавные публикации американца опубликовала в своём Twitter микроблогерша Элизабет Сампат (Elizabeth Sampat). И пост быстро стал популярным, собрав 108 тысяч лайков и почти 40 тысяч ретвитов.

Это адвокат по разводам. Я кричу

Публикации Джеймса представляют собой картинки, где он в шутливой манере указывает причины, которые должны побудить клиента обратиться к адвокату по разводам.

2. Что тебя больше разочаровывает: последняя серия «Игры престолов» или твой брак? Звони.

3. Подарите своей маме то, что она на самом деле хочет на День матери: развод

4. Случайно вышла замуж за Овна?

Также в арсенале адвоката-шутника есть такие призывы:

Хочешь развестись с мужем, чтобы сойтись с богатым любовником? Жестоко, но ты мне набери все-таки.

Нужен развод, потому что у тебя весьма специфический вкус на мужчин? Вот мой номер.

Хочешь развестись, чтобы сфокусироваться на своих пяти бойфрендах? Звони.

И хотя большинство публикаций американца адресованы женщинам, есть и обращения к мужчинам:

Случайно женился на Сатане? Срочно звони.

Бывает у тебя такое, что смотришь на супругу и голова начинает болеть? Тогда звони!

Случайно женился в 20 лет? Звони, решим.

Любит адвокат публиковать и мемы про развод, которые, возможно, сам и создаёт.

5. Когда наступает время отпустить мужчину

6. Женщина после первого брака

7. Мужчина после первого брака

8. Время для нового тату?

9. Я: мой брак прекрасен.

Мой терапевт:

10. «Брак — это совсем не стресс».

Том, 27 лет.

Интернет-пользователи пришли в восторг от юмора адвоката:

Этот сумасшедший — гений маркетинга! Бьюсь об заклад, его коэффициент конверсии зашкалит.

Я смеюсь, даже несмотря на то, что мой муж — Овен.

Тот самый случай, когда представитель бизнеса единственно правильно использует возможности социальных сетей.

Я не хочу ни жениться, ни разводиться, но если придётся, то я выберу этого парня.

А он хорош! Мои родители были женаты 57 лет, но если бы моя мать имела доступ к Twitter около 1965 года и нашла этого парня, нам всем было бы значительно лучше.

СЛУЧАЙНО женились на Овне, ахахаха! Я обиделась)))

А как вам нравится такая реклама? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях!

Ранее «Ридус» публиковал материал о людях, которые смогли пошутить даже после… своей смерти — с помощью остроумных эпитафий.

Повеселить окружающих также любят хозяева собак и других питомцев. Почитать их перлы можно в материале «15 забавных предупреждающих табличек с чувством юмора».

Забавные образцы народного креатива собрали для вас в материале «Спасибо, кэп: 10+ смешных объявлений от Капитана Очевидность».

