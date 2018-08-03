Мужчина погиб после контакта с тепловозом в районе станции МЦК «Стрешнево»

В Москве неизвестный мужчина погиб после контакта с проезжающим тепловозом. Как сообщили «Ридусу» в Управлении на Транспорте МВД, инцидент произошел в районе станции МЦК «Стрешнево» на северо-западе столицы.

По предварительной информации, мужчина шел вдоль путей и был травмирован товарным тепловозом. В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в транспортной полиции.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что в момент наезда поезда мужчина не находился на платформе станции «Стрешнево».

Характер полученных травм, равно как и личность самого погибшего, пока не уточняется.

Напомним, ранее телеканал РЕН ТВ сообщил о падании пассажира на рельсы.

