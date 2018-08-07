102-летнюю женщину заподозрили в убийстве 92-летней соседки
- 23 мая 2019, 14:20
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве 92-летней соседки по дому престарелых, сообщает BBC News.
Один из сотрудников учреждения обнаружил в постели мертвую женщину со множественными повреждениями лица и головы.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение и черепно-мозговая травма.
По данным местной прокуратуры, 102-летняя женщина «была очень взволнована, растеряна и рассказала работнику учреждения, что она кого-то убила».
Подозреваемая в настоящее время находится в психиатрической клинике.
Медики проводят психиатрические тесты, которые должны установить, может ли пожилая женщина нести ответственность за свои действия.
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