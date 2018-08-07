102-летнюю женщину заподозрили в убийстве 92-летней соседки

Во Франции 102-летнюю женщину подозревают в убийстве 92-летней соседки по дому престарелых, сообщает BBC News.

Один из сотрудников учреждения обнаружил в постели мертвую женщину со множественными повреждениями лица и головы.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение и черепно-мозговая травма.

По данным местной прокуратуры, 102-летняя женщина «была очень взволнована, растеряна и рассказала работнику учреждения, что она кого-то убила».

Подозреваемая в настоящее время находится в психиатрической клинике.

Медики проводят психиатрические тесты, которые должны установить, может ли пожилая женщина нести ответственность за свои действия.