Аномально худые ноги модели шокировали Сеть, но это была оптическая иллюзия

Нью-йоркский модный бренд Mansur Gavriel создали две подруги и быстро набрали в Instagram почти 650 тысяч подписчиков. Но недавно на их странице появилась такая странная фотография, что фолловеры накинулись на дизайнеров с яростной критикой. На спорном снимке можно увидеть аномально худую ногу модели в белых балетках. Однако в деле замешана вовсе не анорексия, а оптическая иллюзия.

Вот фото, которое привело в ужас интернет-пользователей.

Подписчики не поскупились на злые комментарии:

Это фото похоже на кадр из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума.

Что, чёрт побери, происходит с ногой и стопой модели?

Худший пример использования фотошопа, который я видела. Фото создаёт нездоровое представление о женской анатомии, удалите его!

Это реальное болезненное тело, удалите!

Однако всё это оказалось оптической иллюзией. Модель на снимке одета в платье молочного цвета, точно совпадающее по тону с фоном. Если присмотреться, то над аномально худой ногой можно увидеть складки одежды. Однако «развидеть» страшный кадр подписчикам уже не удаётся.

Я наконец-то поняла, что не так с этой фотографией, но эта тощая нога всё равно будет сниться мне в кошмарах!

Господи, как это теперь развидеть?!

Недавно «Ридус» публиковал семейную фотографию, на которой у отца и вовсе исчезли ноги. Чтобы понять, как он так раскорячился, люди даже нарисовали схемы.

Ранее мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.



А также мы рассказывали, как соцсети ужаснули неправдоподобно тощие ноги девушки, но всё дело оказалось в полоске на штанах. И в ракурсе, конечно.