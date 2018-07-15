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Аномально худые ноги модели шокировали Сеть, но это была оптическая иллюзия

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  • 23 мая 2019, 13:44
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Нью-йоркский модный бренд Mansur Gavriel создали две подруги и быстро набрали в Instagram почти 650 тысяч подписчиков. Но недавно на их странице появилась такая странная фотография, что фолловеры накинулись на дизайнеров с яростной критикой. На спорном снимке можно увидеть аномально худую ногу модели в белых балетках. Однако в деле замешана вовсе не анорексия, а оптическая иллюзия.

Вот фото, которое привело в ужас интернет-пользователей.

Подписчики не поскупились на злые комментарии:

Это фото похоже на кадр из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума.
Что, чёрт побери, происходит с ногой и стопой модели?
Худший пример использования фотошопа, который я видела. Фото создаёт нездоровое представление о женской анатомии, удалите его!
Это реальное болезненное тело, удалите!

Однако всё это оказалось оптической иллюзией. Модель на снимке одета в платье молочного цвета, точно совпадающее по тону с фоном. Если присмотреться, то над аномально худой ногой можно увидеть складки одежды. Однако «развидеть» страшный кадр подписчикам уже не удаётся.

Я наконец-то поняла, что не так с этой фотографией, но эта тощая нога всё равно будет сниться мне в кошмарах!
Господи, как это теперь развидеть?!

Недавно «Ридус» публиковал семейную фотографию, на которой у отца и вовсе исчезли ноги. Чтобы понять, как он так раскорячился, люди даже нарисовали схемы.

Ранее мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.

А также мы рассказывали, как соцсети ужаснули неправдоподобно тощие ноги девушки, но всё дело оказалось в полоске на штанах. И в ракурсе, конечно.

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