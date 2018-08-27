Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Ведущий американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров.

В список вошли 48 детей 20 предпринимателей. Все они в общей сложности получат в качестве наследства 238 млрд долларов.

Первую строчку в рейтинге занял сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует 21,8 млрд долларов.

Второе место поделили дети владельца нефтяных компаний НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона. Его дочери получат по 12,2 млрд долларов.

На третьем месте списка оказались трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина. Каждый из них получит в наследство по 7,6 млрд долларов.

Кроме того, в первую десятку списка вошли:

сын акционера УГМК Искандера Махмудова (7 млрд долларов);

трое детей члена совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадия Тимченко (по 6,8 млрд долларов);

двое детей владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко (по 6,8 млрд долларов);

двое детей владельца ГК «Ренова» Виктора Вексельберга (по 5,9 млрд долларов);

дочь генерального директора УГМК Андрея Козицына (4,6 млрд долларов);

двое детей совладельца «Лукойла» Леонида Федуна (по 4,6 млрд долларов);

две дочери владельца «Магнитки» Виктора Рашникова (по 4,6 млрд долларов).

Издание отмечает, что, по данным на апрель 2019 года, в России было 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 млрд долларов.

В целом у самых богатых россиян насчитывается 304 наследника, отмечает телеканал «360».

В прошлом году, как сообщал «Ридус», общая сумма наследства была на 148 млрд больше — 386 млрд долларов.



Во вторник издание «СНЕГ.TV» запустило флешмоб с портретами детей в кабинетах чиновников.