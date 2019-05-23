В Крыму ответили на призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что призыв НАТО вывести российские войска с полуострова является неадекватным.

Ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич во время очередного заседания стран альянса в Брюсселе заявил, что его организация не признаёт «аннексию» Крыма и требует, чтобы Москва вывела свои войска с территории полуострова.

Пич также призвал российские власти прекратить «оказывать поддержку сепаратистам» в Донбассе, сообщается на сайте НАТО.

Кроме того, по словам представителя альянса, Россия должна освободить украинских моряков, отмечает ФАН.



В ответ на это Цеков в беседе с РИА Новости отметил, что жители полуострова «живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму».

Сенатор считает, что Западу не нравится, как развивается полуостров. «Но мы их радовать не будем», — добавил Цеков.

По его словам, Крым воссоединился с Россией законно и справедливо.

На прошлой неделе, как сообщал «Ридус», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым непременно вернется в состав страны.