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В Крыму ответили на призыв НАТО вывести российские войска с полуострова

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© Николай Галкин/ТАСС

© Николай Галкин/ТАСС

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что призыв НАТО вывести российские войска с полуострова является неадекватным.

Ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич во время очередного заседания стран альянса в Брюсселе заявил, что его организация не признаёт «аннексию» Крыма и требует, чтобы Москва вывела свои войска с территории полуострова.

Пич также призвал российские власти прекратить «оказывать поддержку сепаратистам» в Донбассе, сообщается на сайте НАТО.

Кроме того, по словам представителя альянса, Россия должна освободить украинских моряков, отмечает ФАН.

В ответ на это Цеков в беседе с РИА Новости отметил, что жители полуострова «живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму».

Сенатор считает, что Западу не нравится, как развивается полуостров. «Но мы их радовать не будем», — добавил Цеков.

По его словам, Крым воссоединился с Россией законно и справедливо.

На прошлой неделе, как сообщал «Ридус», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым непременно вернется в состав страны.

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