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Пациентка онкодиспансера в Воронеже погибла из-за аппарата лучевой терапии

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PA Images\TASS

PA Images\TASS

В Воронеже заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку онкологического диспансера.

Для проведения экспертизы оборудования на место происшествия выехали специалисты Росздравнадзора.

«Росздравнадзор выясняет причины трагедии в Воронежском областном онкодиспансере, где в ходе процедуры заклинил аппарат лучевой терапии», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм.

Ранее "Ридус" сообщала о печальном состоянии дел с онкологической помощью на территории Крыма.

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