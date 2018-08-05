Пациентка онкодиспансера в Воронеже погибла из-за аппарата лучевой терапии
- 22 мая 2019, 22:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Воронеже заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку онкологического диспансера.
Для проведения экспертизы оборудования на место происшествия выехали специалисты Росздравнадзора.
«Росздравнадзор выясняет причины трагедии в Воронежском областном онкодиспансере, где в ходе процедуры заклинил аппарат лучевой терапии», — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, у чешского прибора 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм.
Ранее "Ридус" сообщала о печальном состоянии дел с онкологической помощью на территории Крыма.
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