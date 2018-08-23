Владельцам разорившихся негосударственных пенсионных фондов грозит суд

Центробанк собирается обратиться в суд с исками к владельцам негосударственных пенсионных фондов, которые привели свой бизнес к разорению.

Как рассказала газете «Известия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина, речь идет о фондах, входящих в крупные группы, «которые сейчас находятся на санации».

Набиуллина также напомнила о том, что в России была введена так называемая фидуциарная ответственность негосударственных пенсионных фондов.

«Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке», — цитирует ее издание.

Глава Центробанка добавила, что должен измениться и механизм санации банков. Изменения, в частности, коснутся правил продажи кредитных организаций после оздоровления, а также ответственности собственников и контролирующих лиц проблемных банков. По словам Набиуллиной, арест на их активы будет накладываться до суда.

Ранее сообщалось, что переход граждан из одного пенсионного фонда в другой могут заморозить на три года.