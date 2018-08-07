Почудилось: 10+ новых фото с искажённой перспективой, которые озадачат вас

Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.