найти ×
   
  • USD -0.20
    64.43
  • EUR -0.31
    72.70
СохранитьСохранено0
×

-10724

Почудилось: 10+ новых фото с искажённой перспективой, которые озадачат вас

Small dd3dc5f883
  • 14 июня 2019, 17:52
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Некоторые фотографии приходится подолгу рассматривать, чтобы понять, что там изображено. Удачный ракурс и идеальное время съёмки порождают оптические иллюзии, которые то не сразу увидишь, а то потом не можешь развидеть. Собрали для вас десяток новых снимков с искажённой перспективой, которые заставят вас воскликнуть «показалось!».

1. Восьминогая собака

2. Эээ, чья рука?!

3. Из воды получилась морда слона

4. А тут что?

5. Найди кота

6. Собака без головы?

7. Каков наглец!

8. Парень левитирует

9. Очень высокая девушка и парень с коротенькими ножками

10. Лайк с небес

11. Эммм...

12. Крутая тачка

13. Влюблённые кактусы

14. Инструкция?

15. Здесь кто-нибудь есть?

16. Гимнастка

17. Сердитая машина

18. Что здесь происходит?

19. Облако-вертолёт

20. За вами наблюдают

21. Впечатляет

22. Панда за рулём

Какое фото вам понравилось больше остальных?

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00172

Самолет «Аэрофлота» совершил в Варшаве экстренную посадку из-за дебошира

Small f1a6d446e0

Агрессивное поведение одного из пассажиров на борту самолета «Аэрофлота» стало причиной вынужденной посадки лайнера в Варшаве, сообщил представитель варшавского аэропорта имени Шопена Петр Рудский.

«Самолет „Аэрофлота“, который направлялся из Барселоны в Москву, незапланированно приземлился в Варшаве из-за агрессивного пассажира», — рассказал Рудский РИА Новости.

По всей вероятности, дебошир был пьян, отметил он.

Рудский также уточнил, что пограничники вывели буяна из самолета и поместили в изолятор. После дозаправки воздушное судно вылетело в Москву уже без него.

Ранее сообщалось, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
01551839читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
807420читать позжечитаю позже

главное


Музыка
Общество
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности

«Ещё бы голой села», — пишут хейтеры талантливой девушке.

501769190читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

260103077читать позжечитаю позже