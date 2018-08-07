Почудилось: 10+ новых фото с искажённой перспективой, которые озадачат вас
- 14 июня 2019, 17:52
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Некоторые фотографии приходится подолгу рассматривать, чтобы понять, что там изображено. Удачный ракурс и идеальное время съёмки порождают оптические иллюзии, которые то не сразу увидишь, а то потом не можешь развидеть. Собрали для вас десяток новых снимков с искажённой перспективой, которые заставят вас воскликнуть «показалось!».
1. Восьминогая собака
2. Эээ, чья рука?!
3. Из воды получилась морда слона
4. А тут что?
5. Найди кота
6. Собака без головы?
7. Каков наглец!
8. Парень левитирует
9. Очень высокая девушка и парень с коротенькими ножками
10. Лайк с небес
11. Эммм...
12. Крутая тачка
13. Влюблённые кактусы
14. Инструкция?
15. Здесь кто-нибудь есть?
16. Гимнастка
17. Сердитая машина
18. Что здесь происходит?
19. Облако-вертолёт
20. За вами наблюдают
21. Впечатляет
22. Панда за рулём
Какое фото вам понравилось больше остальных?
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