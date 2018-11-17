В уральской больнице отказались принять инвалида в коляске

Сотрудники городской больницы Еманжелинска отказались принять инвалида в коляске и оставили его ночевать в приемном покое.

В итоге утром посетители больницы увидели инвалида лежащим на полу у выхода в горе памперсов.

В региональном Минздраве объяснили это тем, что пациент был пьян и без документов.

Однако по свидетельству Александра Юрова, приехавшего в больницу навестить отца, инвалид был одет в новый спортивный костюм. «На алкаша не похож совсем», — рассказал он порталу 74.ru.

В свою очередь представители Минздрава настаивают на том, что пациент, вызванный из Бакала на плановую консультацию, приехал позже назначенного срока, находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, без паспорта и направления на госпитализацию.

В ведомстве также рассказали, что, попав в приемное отделение, инвалид стал вести себя буйно: разбил банкомат, выбил окно и нецензурно оскорблял медперсонал.

Прибывшие на место полицейские составили протокол, но забирать мужчину в отделение не стали, поскольку он инвалид. После этого он успокоился и лег спать на полу. На следующий день за ним приехала машина, чтобы доставить его домой.

Однако в беседе с изданием Юров заверил, что опьянения у инвалида не заметил. «Вечером при мне он был спокойный, запаха алкоголя не было от него, — утверждает свидетель происшествия. — Рядом с местом, где он спал на полу, стоят кушетки. Почему его не положили туда?».

Ранее сообщалось, что в городской больнице Первоуральска пенсионерке со сломанной ногой пришлось спускаться по лестнице на коленях. В итоге Свердловская областная прокуратура возбудила административное дело против главврача этого медучреждения. Он обвиняется в невыполнении требований по доступности больницы для инвалидов.