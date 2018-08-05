найти ×
   
  • USD -0.12
    64.42
  • EUR -0.12
    71.84
СохранитьСохранено0
×

001694

SpaceX продолжает испытания прототипа Starship

Small 8c0837760a
  • 22 мая 2019, 15:41
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship. Напомним, что эта ракета предназначена для доставки пассажиров и грузов на Луну и Марс.

Starhopper имеет несколько технических отличий от полноценной второй ступени Starship. Ее главные отличия — три двигателя Raptor вместо семи, меньшая высота корпуса при аналогичном девятиметровом диаметре.

Также в ракете упростили версию стального корпуса, так как он не будет сталкиваться с большими аэродинамическими нагрузками.

Впервые корпус мы увидели в январе 2019 года, после чего инженеры компании разъединили две части ракеты. Во время зимних испытаний верхнюю часть ракеты сдуло ветром, поэтому пока специалисты решили проводить тестовые прожиги двигателя Raptor на Starship без нее.

В апреле инженеры компании проводили повторные испытания, во время которых прототип ракеты был закреплен на стартовой площадке с помощью тросов. Двигатель Raptor проработал несколько секунд, но за это время Starhopper совершил небольшой «прыжок», все системы отработали в штатном режиме.

Сейчас компания планирует провести летные испытания Starhopper — уменьшенной копии ракеты Starship. Испытания пройдут на полигоне SpaceX в Бока Чика, штат Техас. На первом этапе ракета поднимется на 500 метров, а затем должна будет достигнуть отметки 5 тысяч метров.

Главная задача серии тестов — испытание мощного двигателя Raptor.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
462713060читать позжечитаю позже
Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
5292700читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

9033413читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

81024851читать позжечитаю позже