SpaceX продолжает испытания прототипа Starship

Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship. Напомним, что эта ракета предназначена для доставки пассажиров и грузов на Луну и Марс.

Starhopper имеет несколько технических отличий от полноценной второй ступени Starship. Ее главные отличия — три двигателя Raptor вместо семи, меньшая высота корпуса при аналогичном девятиметровом диаметре.

Также в ракете упростили версию стального корпуса, так как он не будет сталкиваться с большими аэродинамическими нагрузками.

Впервые корпус мы увидели в январе 2019 года, после чего инженеры компании разъединили две части ракеты. Во время зимних испытаний верхнюю часть ракеты сдуло ветром, поэтому пока специалисты решили проводить тестовые прожиги двигателя Raptor на Starship без нее.

В апреле инженеры компании проводили повторные испытания, во время которых прототип ракеты был закреплен на стартовой площадке с помощью тросов. Двигатель Raptor проработал несколько секунд, но за это время Starhopper совершил небольшой «прыжок», все системы отработали в штатном режиме.

Сейчас компания планирует провести летные испытания Starhopper — уменьшенной копии ракеты Starship. Испытания пройдут на полигоне SpaceX в Бока Чика, штат Техас. На первом этапе ракета поднимется на 500 метров, а затем должна будет достигнуть отметки 5 тысяч метров.

Главная задача серии тестов — испытание мощного двигателя Raptor.

