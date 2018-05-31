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Составлен рейтинг стран Европы с самыми дешевыми гостиницами

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© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip составили рейтинг европейских стран с самыми дешевыми и самыми дорогими гостиницами.

Согласно их исследованию, дешевле всего в Европе переночевать в Северной Македонии. Специалисты отмечают, что средняя стоимость проживания там составит 1950 рублей за ночь.

Второе место в списке заняла Албания. По данным экспертов, в этой стране ночь в гостинице обойдется примерно в 2030 рублей.

Замыкает тройку европейских стран с самыми дешевыми гостиницами Босния и Герцеговина.

В то же время дороже всего, как отмечают специалисты, будет провести ночь в гостиницах Монако. Средняя стоимость проживания составит там 23 040 рублей в сутки.

Второе место в списке стран с самыми дорогими гостиницами заняла Исландия. Здесь придется заплатить в среднем 11 тысяч рублей.

Третье место в этом рейтинге заняло крошечное альпийское государство Лихтенштейн, где переночевать в среднем можно за 10,1 тысячи рублей.

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