В Великобритании навсегда откажутся от пластиковых трубочек

В Великобритании с 2020 года хотят запретить производство и использование пластиковых соломинок. Так правительство хочет бороться с загрязнением водоемов и планеты в целом. Помимо трубочек власти также хотят отказаться от пластиковых мешалок для напитков, а также от ватных палочек с пластиковыми ножками.

Сообщается, что впервые запрет появился два года назад и планировалось, что он вступит в силу в 2019 году, но сроки продлили. Тогда многие магазины и кафе перешли на использование бумажных трубочек, но этого недостаточно для спасения экологии, уверены эксперты.

Ежегодно в мире используется 4,7 миллиарда пластиковых соломинок, 316 миллионов пластиковых мешалок и 1,8 миллиарда ватных палочек с пластиковыми ножками.

После того как правительство Великобритании выступило с инициативой запрета, этот проект получил огромную общественную поддержку.

Эти предметы часто используются всего несколько минут, но на их разрушение уходят сотни лет, и они попадают в наши моря и океаны и наносят вред драгоценной морской жизни, — пояснил министр окружающей среды Майкл Гоув.

Это будет первым шагом в очищении планеты от пластика. Чтобы по-настоящему бороться с мусором, нужно запретить и другие одноразовые пластиковые вещи — посуду, бутылки и косметические товары, заключили специалисты.