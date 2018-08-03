Турция в ответ на угрозы США отправила в Россию военных для учебы на С-400

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Россию был отправлен военный персонал для обучения работе на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам министра, турецкие военные уже приступили к обучению.

Как сообщал «Ридус», Госдепартамент США в среду, 22 мая, направил Турции ультиматум, в котором потребовал к концу первой недели июня отказаться от закупки российских ЗРК С-400 и приобрести вместо них американскую систему противоракетной обороны Patriot.

В противном случае Вашингтон предъявит Анкаре штрафные санкции, а также лишит Турцию возможности приобретения ста истребителей F-35, обещанных ранее.

Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту, — отметил представитель Госдепа.

Ранее турецкие власти неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от российских зенитных ракетных комплексов.

В марте министр обороны Турции Хулуси Ака говорил, что развертывание в стране российских ЗРК С-400 начнется в октябре этого года.