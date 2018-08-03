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Турция в ответ на угрозы США отправила в Россию военных для учебы на С-400

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в Россию был отправлен военный персонал для обучения работе на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам министра, турецкие военные уже приступили к обучению.

Как сообщал «Ридус», Госдепартамент США в среду, 22 мая, направил Турции ультиматум, в котором потребовал к концу первой недели июня отказаться от закупки российских ЗРК С-400 и приобрести вместо них американскую систему противоракетной обороны Patriot.

В противном случае Вашингтон предъявит Анкаре штрафные санкции, а также лишит Турцию возможности приобретения ста истребителей F-35, обещанных ранее.

Странам НАТО необходимо закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не будет соответствовать этому стандарту, — отметил представитель Госдепа.

Ранее турецкие власти неоднократно заявляли, что не собираются отказываться от российских зенитных ракетных комплексов.

В марте министр обороны Турции Хулуси Ака говорил, что развертывание в стране российских ЗРК С-400 начнется в октябре этого года.

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Составлен рейтинг стран Европы с самыми дешевыми гостиницами

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© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip составили рейтинг европейских стран с самыми дешевыми и самыми дорогими гостиницами.

Согласно их исследованию, дешевле всего в Европе переночевать в Северной Македонии. Специалисты отмечают, что средняя стоимость проживания там составит 1950 рублей за ночь.

Второе место в списке заняла Албания. По данным экспертов, ночь в гостинице там в среднем обойдется примерно в 2030 рублей.

Замыкает тройку европейских стран с самыми дешевыми гостиницами Босния и Герцеговина.

В то же время дороже всего, как отмечают специалисты, будет провести ночь в гостиницах Монако. Средняя стоимость проживания составит там 23 040 рублей в сутки.

Второе место в списке стран с самыми дорогими гостиницами заняла Исландия. Ночь в отелях в этой стране обойдется в среднем в 11 тысяч рублей.

Третье место в этом рейтинге заняло крошечное альпийское государство Лихтенштейн, где переночевать в среднем можно за 10,1 тысячи рублей.

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